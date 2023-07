Rapport: Norge taper 16 milliarder til skatteparadis

NTB

Norge taper årlig 16,2 milliarder kroner til såkalte skatteparadis, ifølge en ny rapport.

Ifølge rapporten fra aksjonsgruppen Tax Justice Network unndras det på verdensbasis skatt for 4700 milliarder kroner fra nasjonale myndigheter hvert år.

I Norge unndras 16,2 milliarder kroner i året, skriver Klassekampen.

Eivind Furseth, som er førsteamanuensis på BI, mener et hovedproblem er at alle land har forskjellig lovverk, og at ingen ønsker å stramme til regelverket av frykt for å skremme vekk bedriftseierne.

– Problemet nå er at vi ikke har noen internasjonal skattelov. Det er mangel på harmonisering av regelverkene over landegrenser som skaper utfordringen med skatteplanlegging, sier han til avisen.

I 2021 foreslo OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) en global minsteskatt for selskaper på 15 prosent, som er planlagt å implementeres neste år.