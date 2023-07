Mann knivstukket på Voss – ingen pågrepet

NTB

En mann ble natt til lørdag fraktet til sykehus etter at han ble funnet med knivskade i magen i Voss sentrum. Ingen er så langt pågrepet.

Vest politidistrikt opplyser at de klokken 23.10 fikk melding om en knivstukket person i Voss sentrum. Ifølge politiet var det tilfeldig forbipasserende som kom over mannen.

Mannen, som ifølge Bergens Tidende skal være i 30-årene, ble fraktet til Voss sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent, men politiets operasjonsleder Tatjana Knappen sier til NTB at han var våken og bevisst.

Hva som har skjedd, er ifølge Knappen for tidlig å si noe om. Hun forteller at de nå jobber med å få avhørt mannen.

Like før klokken 1 var fortsatt ingen personer pågrepet etter hendelsen, men Knappen forteller at de blant annet har snakket med et vitne som var i nærområdet.

Operasjonslederen ønsker ikke kommentere om det er gjort funn av kniven som ble brukt i hendelsen.