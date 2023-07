Full stans på Rørosbanen etter ras

NTB

Det er full stans i togtrafikken på Rørosbanen mellom Støren og Røros på grunn av et ras fredag kveld. Strekningen åpnes igjen tidligst mandag.

– Dette tar tid, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Ny oppdatering omkring situasjonen kommer mandag klokka 10, opplyser selskapet videre.

– Det er meldt om et ganske omfattende ras som anslagsvis er 50 meter i bredde. Det er også i et område hvor det ikke er lett å komme til. Strekningen blir tidligst gjenåpnet mandag, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til VG.

Togstrekningen mellom Hamar-Røros-Trondheim S, Rørosbanen R60, påvirkes av raset.

Bane Nor meldte om hendelsen klokka 18.41 fredag.