Medsiktet i drapssak på Ørlandet løslatt

NTB

Politiet har løslatt mannen som i forrige uke ble siktet for å ha skaffet til veie medikamenter til mannen som er siktet for drap på kona si på Ørlandet.

Mannen i 30-årene ble pågrepet av politiet og varetektsfengslet i forrige uke. Etter at kvinnen ble funnet død i slutten av juni, siktet politiet ham for å ha solgt valium til hennes ektemann som nå sitter fengslet, siktet for å ha drept kona si.

Torsdag slapp mannen i 30-årene ut fra varetekt, melder avisen Fosna-Folket.

– Han ble løslatt etter et nytt avhør, men har fortsatt samme siktelsesstatus. Politiet ser ikke behov for å fortsatt ha ham i varetekt, sier politiadvokat Anette Strøm Røsholt i Trøndelag politidistrikt til avisen fredag.

En tredje person ble onsdag pågrepet og siktet for salg eller medvirkning til salg av narkotika. Mannen ble løslatt etter avhør.

Det var 29. juni at den 73 år gamle kvinnen ble funnet død i en bolig i Bjugn på Ørlandet. Politiet har opplyst at dødsårsaken antas å være forgiftning med et sterkt smertestillende preparat.

Kvinnens 68 år gamle ektemann ble pågrepet og siktet for drap tirsdag 4. juli. Mannen ble i forrige uke varetektsfengslet i fire nye uker

Ektemannen nekter straffskyld etter siktelsen om drap. Han har forklart at han skaffet medikamenter for å hjelpe kona si, som han mente var alvorlig syk.