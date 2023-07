Kvinne funnet død på Frøya onsdag – etterforskes som mistenkelig dødsfall

NTB

En kvinne i 40-årene ble funnet død i Frøya kommune i Trøndelag onsdag. Saken etterforskes som et mistenkelig dødsfall.

Det opplyser politiadvokat Anette Strøm Røsholdt i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

– Det var politiet som fant henne da hun skulle avhøres i forbindelse med en annen sak, sier Strøm Røsholdt.

Videre opplyser hun at det er omstendighetene rundt den avdøde som gjør dødsfallet mistenkelig.

– Vi jobber ut fra ulike teorier om hva som kan ha skjedd med kvinnen, men det er ikke overvekt mot at det har skjedd noe straffbart per nå, sier politiadvokaten til avisa.

Hun legger imidlertid til at en person var siktet innledningsvis i etterforskningen.

– En person var tidlig i saken siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Etter at vi fikk den foreløpige obduksjonsrapporten, er det imidlertid ikke noe mistanke mot denne personen lenger, og vi etterforsker saken som et vanlig mistenkelig dødsfall, sier Røsholdt.