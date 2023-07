Alvorlig arbeidsulykke i Alta

NTB

Det har vært en alvorlig arbeidsulykke på et verksted i Alta, og en mann er hardt skadd.

NRK skriver at mannen ikke er ved bevissthet, og at det drives førstehjelp på stedet.

Det er sendt et redningshelikopter fra Tromsø som landet på stedet like før klokka 13.30, skriver Altaposten. Politiet fikk melding om ulykken i 12.20-tida.

– Det har vært en alvorlig ulykke på et av verkstedene bak her. Vi kjenner ikke så mye detaljer ennå. Det gjenstår en del viktige etterforskningsskritt for å kartlegge hendelsesforløpet, sier innsatsleder Sverre Næss.

Saken oppdateres