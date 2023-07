Tui sier de sender turister til Rhodos igjen

NTB

Reiseselskapet Tui sender turister fra blant annet Norge til Rhodos igjen.

I en pressemelding viser Tui til at greske myndigheter sier skogbrannene er under kontroll. De kraftige skogbrannene sør på Rhodos gjorde at Tui stanset alle reiser til ferieøya denne uka.

– Myndighetene på Rhodos melder at skogbrannene er under kontroll, med bare noen få gjenstående brannlommer i sørøstlige deler. Det er fortsatt noen utfordringer når det gjelder vann- og strømforsyninger i perioder enkelte steder i sør, skriver Tui.

Nord-Rhodos

I første omgang sender de reisende til de nordlige delene av Rhodos.

– Vi ser at etterspørselen etter turer til Rhodos har tatt seg opp igjen. Det er veldig gledelig, siden lokalsamfunnet på Rhodos er helt avhengig av turisme, skriver Tui.

Reiseselskapet viser til at de har ansatte på plass for å vurdere skadeomfanget på hoteller i sørøst.

Kraftige branner

– Vi bruker god tid på dette arbeidet for å forsikre oss om at alt ligger til rette for en best mulig opplevelse for framtidige gjester. Vi forventer at vi snart også kommer til å gjenoppta reiser til denne delen av Rhodos, skriver Tui.

Flere tusen turister er blitt rammet av skogbrannene som har herjet på Rhodos. Sivilbefolkningen er blitt hardt rammet og har i tillegg stilt opp i arbeidet for å hjelpe evakuerte turister.