Nabo klatret opp i tre for å hindre at det skulle felles – politiet måtte mekle

NTB

Politiet måtte rykke ut som meklere da en nabokvinne gikk til aksjon for å hindre at et tre skulle felles på Storhaug i Stavanger.

Kvinnen klatret opp i treet under fellingen for å hindre at det ble felt, og hun nektet å fjerne seg, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

– Det var et firma som hadde fått i oppdrag å felle et tre på en eiendom. Da de satte i gang, kom en kvinne fra en naboeiendom som ikke var enig i at treet skulle bort, og hun klatret opp i treet, sier operasjonsleder Steinar Knudsen til NTB.

Politiet ble tilkalt for å løse opp i situasjonen. I mellomtiden måtte melderen fra gartnerfirmaet holde treet så det ikke skulle falle i bakken med kvinnen oppe i det.

– Det var høyt nok til at de ble redde for at hun skulle komme til skade dersom hun falt ned med treet, sier Knudsen.

Operasjonslederen sier politiet ikke gjør noe med et eventuelt etterspill mellom naboene på grunn av trefellingen.