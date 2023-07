Nesten dobbelt så dyr strøm på Sørlandet som på Østlandet i juli

Historisk har prisene på strøm vært ganske like i prisområdene på Sørlandet og Østlandet, men i juli har de skilt lag. Prisomåmrådet NO2 har gjennomgående hatt mye høyere pris enn naboområdet. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

NTB

Så langt i juli har strømkunder på Sørlandet betalt 84 prosent mer for strømmen enn kundene på Østlandet har måttet punge ut med før avgifter og nettleie.

En oversikt fra Europower viser at prisforskjellen mellom strømområdene NO1 (Østlandet) og NO2 (fra Sunnhordland til Buskerud) aldri har vært høyere i juli.

Fredag var prisforskjellen på mer enn 53 øre per kilowattime.

For juli totalt så langt har prisforskjellen vært på nesten 32 øre. I juli har snittprisen for Oslo vært knapt 38 øre per kilowattime. I Kristiansand har tilsvarende pris vært på 69 øre. Det er en forskjell på 84 prosent mellom Østlandet og Sørlandet.

Med bare noen få unntak har prisene i de to strømområdene historisk vært ganske like. Nå pekes det på at NO2 har mange direkte forbindelser til Storbritannia, Tyskland og Nederland. Der er det høyere strømpris enn i Norge, og det påvirker prisene i det området hvor utenlandsforbindelsen ligger.

– Med den direkte tilknytningen til områder med høyere priser, vil det reflekteres sterkere. NO2 har i perioder blitt et transittområde med flyt fra kontinentet med mye sol og vind som videreformidles i Sør-Norge, men som også har gitt full eksport til Storbritannia, sier senioranalytiker Lene Hagen i Volue Insight til Europower.

Hun presiserer imidlertid at denne prissmitten slår begge veier. Det har også vært tilfeller av lave og negative priser på grunn av utenlandsforbindelsen.