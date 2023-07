Flytyveriet: En av de siktede erkjenner tyveri

Her passer ulykkesflyet over Vestre Langøy i Farsund før det havarerte. De to som var i flyet ble pågrepet, men blir nå løslatt. Foto: Tom Gordon Hansen / NTB

NTB

En av de to mennene som er siktet for flytyveriet i Farsund, erkjenner tyveriet og har forklart seg om sin rolle, skriver TV 2.

– Han erkjenner å ha vært med på tyveriet og har i avhør forklart seg om sin rolle, sier mannens forsvarer, advokat Jarle Rudi, til TV 2.

Politiet har ikke bedt om at de to fengsles. Den ene mannen ble løslatt fredag formiddag, opplyser hans forsvarer til NRK.

Den andre mannen er innlagt på sykehus med beinbrudd og kuttskader og er forventet å bli avhørt og deretter løslatt fredag ettermiddag.

– Hvis det ikke dukker opp noe spesielt i avhøret i dag, er planen at begge løslates i løpet av dagen, sier politiadvokat Svein Håland i Agder politidistrikt til TV 2.

Den siktede blir trolig liggende på sykehus en stund til, opplyser hans forsvarer, advokat Robert Hovland, til NRK.

De to mennene er begge i 20-årene og er siktet for brukstyveri at et fly. Flyet styrtet onsdag, og de to mennene ble pågrepet samme kveld. Begge de siktede er kjent av politiet.

Torsdag kom det fram at tyveriet ble filmet på Snapchat. Et bilde viser at en av mennene filmer ut av flyruten. Et annet bilde viser at en av mennene har blod i pannen, skriver VG.

Mikroflyet, som var av typen EDRA Super Petrel, hadde ansvarsforsikring og kasko, men var ikke tyveriforsikret, skriver Fædrelandsvennen.

Det er nå opprettet en spleis for eierne av flyet, som fredag ettermiddag har samlet inn drøyt 19.000 kroner.