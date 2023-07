Nav: Økt ledighet i juli – utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken

NTB

Arbeidsledigheten fortsatte å øke i juli, viser tall fra Nav. I alt 62.000 personer var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak.

Tendensen i arbeidsmarkedet fra juni fortsetter, viser nye tall fra Nav for juli. 62.000 personer var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette er opp fra 58.700 personer i juni.

Dette utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken og er en økning i antall ledige på 1 700 personer, justert for normale sesongvariasjoner.

Økningen skjer i de fleste yrker, fylker og aldersgrupper, skriver Nav om utviklingen.

– Det er normalt at det er en del bevegelse på arbeidsmarkedet i juli, blant annet fordi mange er ferdige med utdanning, militærtjeneste eller lignende. Ledigheten holder seg likevel på et lavt nivå, og det er mange ledige stillinger denne måneden. Så det kan være gode muligheter for å komme seg inn på arbeidsmarkedet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.