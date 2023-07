Se og Hør: Tonje Brenna og mannen har tatt ut separasjon

Brenna og mannen står nå begge oppført som separerte i offentlige registre, ifølge mediet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og ektemannen giftet seg i fjor sommer. Nå skal paret ha tatt ut separasjon, skriver Se og Hør. De står nå oppført som separerte i offentlige registre, ifølge mediet.

Brenna og mannen har en felles sønn som ble født i 2019. Brenna har også et barn fra et tidligere forhold.

I juni ble det kjent at Brenna brøt habilitetsreglene og ga et styreverv i stiftelsen Wergelandssenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun nå har erklært seg inhabil overfor. De to ble kjent da han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken.

Stiftelsen har gitt penger til Utøya AS, hvor tre styremedlemmer er nære venner av Brenna. En av dem er Brennas ekssamboer Martin Henriksen. Brenna har erklært seg inhabil også overfor disse.

Brenna har beklaget at hun har brutt habilitetsreglene, men Ap-nestlederen fortsetter som kunnskapsminister.