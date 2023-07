Erna Solberg vil feste grepet i nord

NTB

Vi skal kjempe for hver velger, lover Erna Solberg. På turné i Nord-Norge håper hun velgerne lar seg lokke av løfter om skatt og eldreomsorg.

– Vi mener vi har gode sjanser for å ta tilbake igjen makt og få fotfeste i Nord-Norge, sier Solberg optimistisk til NTB.

Torsdag var hun i Sandnessjøen og Mosjøen, før turen går videre til blant annet Bodø, Harstad, Narvik og Tromsø. Med seg på turen har hun gode lokale Høyre-målinger, blant annet i Bodø hvor hennes tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen håper på å kapre ordførerkjedet.

Samtidig er Solberg, som har vært Høyres leder i snart 20 år, erfaren nok til å vite at gode målinger midtsommers ikke betyr valgseier i september.

– Jeg vet utmerket godt at valgkampen er det tidspunktet folk bestemmer seg for om de skal holde fast på det de tenkte før valgkampen, eller om de skal skifte mening. Det betyr at vi skal kjempe for hver enkelt velger fremover, sier hun.

Stabil formtopp?

I et telefonintervju med NTB konstaterer hun at de har et godt utgangspunkt. Høyre har 30 prosents oppslutning på gjennomsnittet av målingene for kommunestyrevalg de siste ukene, ifølge oversikten fra Poll of polls.

Men til syvende og sist handler dette om at folk både tar turen til valglokalet og hvilken stemmeseddel de legger i urna.

– Kan dere ha nådd formtoppen for tidlig?

– Jeg har blitt spurt om formtoppen i et og et halvt år. Det har vært mer stabilt enn mange trodde. Så jeg tror vi skal klare å få et godt valgresultat. Men kanskje gjør regjeringspartiene det litt dårligere nå enn det de ender opp med i valget. Det er naturlig. Det er mange som sitter på gjerdet, er Solbergs analyse.

Hun har pakket kofferten med løfter om at Høyres lokalpolitikere ikke vil øke skatter, avgifter og gebyrer de neste fire årene og få ned saksbehandlingstiden i byggesaker.

Styrking av eldreomsorgen og voksenopplæring for å sikre tilgang til faglært arbeidskraft er også saker Solberg tror vil slå an i nord, som i resten av landet.

Høyre vil redusere andelen ufaglærte i eldreomsorgen med en tredel innen 2030, lover Høyres leder Erna Solberg. Torsdag besøkte hun Fredlundskogen sykehjem, som har vunnet pris for sin satsin på mat og måltider. Les mer Lukk

Ligger ofte lavere i nord

– Generelt har Høyre ligget om lag 5 prosentpoeng lavere ved lokalvalg i Nord-Norge enn det nasjonale gjennomsnittet. Det blir interessant å se om de følger den tendensen, sier Jonas Stein, som er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Det store bildet nå er at Høyre også går fram i Nord-Norge, påpeker han.

– I Bodø gjør Høyre det svært godt og er favoritt til å vinne tilbake ordførerkjedet. I Alta ser det også ut til at de gjør det ganske bra, påpeker Stein.

I Tromsø stiller Arbeiderpartiet med et sterkt kort med den populære ordføreren Gunnar Wilhelmsen, mens Høyres Anne Berit Figenschau er mer ukjent for velgerne. Dessuten lider borgerlig side i byen under en konflikt mellom Høyre og Frp, påpeker statsviteren.

Men ifølge en måling Norstat gjorde for NRK i juni, kan også kampen om Tromsø bli jevn. Arbeiderpartiet styrer byen sammen med Senterpartiet, MDG og SV, men både Sp og SV gjør det langt dårligere i NRKs måling enn valgresultatet fra 2019.

En bølge av misnøye?

Selv om lokale saker og populariteten til enkeltpolitikere kan slå inn i lokale valg, så slår nasjonale trender og saker inn. Stein påpeker at lakseskatten som regjeringen fikk gjennom i Stortinget i vår, kan påvirke valget i Senja, i Lofoten, Vesterålen og langs Helgelandskysten. I tillegg kommer den generelle misnøyen med regjeringen.

– Det gjør at Høyre rir en god bølge, sier Stein.

Nord-Norge var i årtier i Arbeiderpartiets hule hånd, men de siste valgene har oppslutningen sunket. I forrige lokalvalg slo Senterparti-bølgen inn over hele landet og ga partiet makta i flere kommuner også i nord. Den bølgen har nå ebbet ut.