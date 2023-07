NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 28. juli

Erna Solberg besøker Bodø, Harstad og Narvik

Høyre-leder Erna Solberg fortsetter sin valgkampreise i Nord-Norge. Reisen varer til søndag 30. juli. På programmet fredag står blant annet et besøk til Villa Vekst i Bodø. Senteret er et kommunalt møtested for unge. Tema for besøket er psykisk helse. Solberg skal også besøke bedriftene Harstad Mek. Verksted AS, NSK Ship Design og Arvesen AS i Harstad.

Streik på Gatwick flyplass i London

Nesten 1000 ansatte ved Gatwick flyplass i London går ut i streik. Flere store flyselskap rammes, blant annet British Airways, EasyJet, Ryanair, Tui, Westjet og Wizz Air. Alle flyr til populære søreuropeiske stranddestinasjoner og har hundrevis av flyginger daglig. Norwegian flyr også til Gatwick.

VM-sluttspillet i Australia og New Zealand fortsetter

Gruppespillet i VM i fotball for kvinner fortsetter. Fredag er det klart for andre runde i gruppespillet. Klokka 10.30 spiller England mot Danmark i Sydney. Noen timer senere, klokka 13, møter Kina Haiti i Adelaide.

Mol og Sørum møter amerikansk motstand

Verdenstouren i Montréal, Canada går av stabelen fredag klokka 16. I gruppe A møter Anders Mol og Christian Sørum den amerikanske duoen Miles Evans og Chase Budinger.