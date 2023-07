NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Trump-tiltalen utvidet

Spesialetterforsker Jack Smith kom i natt norsk tid med en utvidet tiltale mot USAs tidligere president Donald Trump. Den omfatter nå, i tillegg til Trump og medhjelperen Walt Nauta også Carlos De Oliveira, som jobber med vedlikehold på Mar-a-Lago, Trumps bolig i Florida.

Trump og hans medtiltalte skal ha bedt en ansatt i staben ved Mar-a-Lago om å slette videoopptak – i et forsøk på å hindre etterforskningen av den tidligere presidentens håndtering av hemmeligstemplede dokumenter. Trumps talsperson avviser anklagene.

Suu Kyi skal være flyttet fra fengsel

Myanmars avsatte leder Aung San Suu Kyi er flyttet fra fengselet hun har sittet i, ifølge en tjenesteperson. Det har vært ventet at hun flyttes til husarrest.

Fredsprisvinneren ble pågrepet under kuppet mot hennes lovlig valgte regjering i februar 2021 og har sittet i fengsel i hovedstaden Naypyidaw.

Emmy-utdelingen offisielt utsatt

Som ventet blir Emmy-utdelingen – med opprinnelig dato 18. september – utsatt på grunn av streik blant manusforfattere og skuespillere. Ny dato er ikke kjent.

Arrangøren TV Academy og TV-selskapet Fox, som skal sende showet, har fram til nå holdt på den planlagte sendedatoen. Men med under to måneder igjen kommer nå ifølge bransjebladet Variety en offisiell bekreftelse på utsettelsen.

Eagles-grunnlegger Randy Meisner er død

Bassist og vokalist Randy Meisner, som var med på å starte Eagles i 1971, er død. Han ble 77 år gammel.

Nettstedet Variety skriver i natt at Meisner døde i Los Angeles onsdag kveld på grunn av komplikasjoner fra kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Masseslagsmål i Sandnes

En mann ble fraktet til legevakten etter å ha blitt slått i ansiktet med en flaske under et slagsmål mellom flere personer i Sandnes i natt. Politiet fikk like etter midnatt melding om et slagsmål mellom flere personer utenfor et utested i Sandnes sentrum.

En mann i 40-årene ble fraktet til legevakt etter å ha blitt slått i ansiktet med en flaske, opplyser Sørvest politidistrikt på Twitter. Den mistenkte, en mann i 30-årene ble pågrepet og satt i arrest.

Ni av ti private elsparkesykler kjører ulovlig

Ni av ti private elsparkesykler mangler forsikring, viser nye tall fra forsikringsbransjen, skriver Aftenposten.

Ifølge Statens vegvesen er det trolig godt over 500.000 elsparkesykler i privat eie som er forsikringspliktige. Tall fra Finans Norge og to av landets største forsikringsselskaper viser at nesten 90 prosent av de private elsparkesyklene ikke er forsikret.

Ada Hegerberg trente alternativt

Ada Hegerberg var med til kvinnelandslagets trening i Auckland-forstaden Western Springs i natt norsk tid, to dager før skjebnekampen mot Filippinene.

Hun kom ut på feltet et kvarter etter de andre og trente alternativt under veiledning av fysisk trener Gunnvor Halmøy mens de andre varmet opp.