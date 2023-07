Masseslagsmål i Sandnes – mann slått i ansiktet med flaske

NTB

En mann ble fraktet til legevakten etter å ha blitt slått i ansiktet med en flaske under et slagsmål mellom flere personer i Sandnes natt til fredag.

Politiet fikk like etter midnatt melding om et slagsmål mellom flere personer utenfor et utested i Sandnes sentrum.

En mann i 40-årene ble fraktet til legevakt etter å ha blitt slått i ansiktet med en flaske, opplyser Sørvest politidistrikt på Twitter.

Den mistenkte, en mann i 30-årene ble pågrepet og satt i arrest.

En annen fornærmet, en mann i 40-årene, ble slått, sparket og bitt av mistenkte, som ble pågrepet, og en dame i 50-årene.

Den tredje fornærmede var en mann i 50-årene. Han ble slått av den mistenkte. Det er i alt tre fornærmede og to mistenkte i saken, opplyser politiet.