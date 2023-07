Ni av ti private elsparkesykler er uforsikret

Det er trolig godt over 500.000 elsparkesykler i privat eie i Norge. Nesten 90 prosent av disse mangler lovpålagt forsikring. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Ni av ti private elsparkesykler mangler forsikring, viser nye tall fra forsikringsbransjen.

Fra nyttår ble det krav om forsikring for elsparkesykler, men det er det få som følger, skriver Aftenposten.

Tall fra Finans Norge og to av landets største forsikringsselskaper viser at nesten 90 prosent av de private elsparkesyklene ikke er forsikret. Ifølge Statens vegvesen er det trolig godt over 500.000 elsparkesykler i privat eie som er forsikringspliktige.

Tall fra Trafikkforsikringsforeningen viser at omtrent 50.000 elsparkesykler var forsikret i begynnelsen av juni.

– Eierne av elsparkesyklene risikerer millionregning om de forårsaker en personskade, eller det oppstår brann i forbindelse med lading, sier administrerende direktør Ståle Solem Ingebrigtsen i Trafikkforsikringsforeningen.