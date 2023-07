Flere dataangrep i Norge – NSM kan ikke bekrefte årsak

Flere Schibsted-aviser opplever torsdag kveld at de blir utsatt for dataangrep. Både Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad har problemer. I tillegg har Politiet og PST problemer på sine nettsider.

Det er Aftenposten og TV 2 som meldte om angrepet ved 18.40-tiden torsdag kveld.

– Vi har et team på saken. Vi jobber ut fra hypotese om at det er Ddos-angrep, sier pressevakt Adéle Cappelen Blystad i Finn til Aftenposten.

Et Ddos-angrep (Distributed Denial of Service), eller såkalte tjenestenektangrep, går ut på at nettsidene blir overbelastet av trafikk og dermed stenger vanlige brukere ute fra siden.

Politiet og PST også rammet

Verken nettsidene til politiet og PST fungerer torsdag ettermiddag. Politiet jobber med å løse problemet, men ønsker ikke å spekulere i hva nedetiden skyldes.

– Vi kan bekrefte at vi erfarer ustabilitet på våre nettsider. Vi er i gang med å undersøke saken nærmere, opplyste fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet til NTB i 17-tiden torsdag.

Hvor lenge politiet.no vil være nede er usikkert, opplyser han i en oppdatering klokka 18.35.

– Vi jobber med å undersøke saken nærmere, og ønsker ikke å spekulere i hva nede tiden skyldes, sier Schjelderup.

– Politiets operative systemer er ikke berørt. Innbyggere kan komme i kontakt med politiet på 02800 og 112 som vanlig, og politiet løser sine oppdrag og kommuniserer seg imellom som normalt, legger han til.

Det var Nettavisen som omtalte saken først.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nettstedet til politiet, Politi.no, er nede.

NSM: – Kan ikke bekrefte hva det er

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er kjent med dataangrepene, men kan ikke bekrefte årsak.

– Vi er kjent med nedetiden, men vi har ikke fått noe informasjon per nå som kan bekrefte hva det er, sier fagdirektør Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet til NTB.

Videre sier han at de følger hendelsene videre.