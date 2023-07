Dansk vinbutikk utfordrer Systembolaget – interessert i Norge

NTB

Den danske vinbutikken Winefinder fikk nylig tillatelse til å selge vin til svenske kunder. Nå ser de på muligheten til å utfordre Vinmonopolet.

– Vi ønsker å ekspandere og ser på både Norge og Finland som interessante markeder, sier Winefinders svenske sjef Alex Tengvall til Nettavisen.

I Norge er det imidlertid bare Vinmonopolet som får lov å selge drikke med mer enn 4,7 volumprosent alkohol.

Nylig tapte Systembolaget, Sveriges versjon av Vinmonopolet, en høyesterettssak, og Winefinder fikk dermed lov til å fortsette å selge alkoholholdig drikke til svenske kunder, til tross for Systembolagets monopol.

Unge Venstre har i lengre tid argumentert mot det norske monopolet og håper dommen fra Sverige smitter over på Norge.

– Jeg tror mange opplever at «polet» har et godt tilbud, rimelige priser og god kunnskap. Men monopolet dreper en god og sunn konkurranse – en konkurranse som også kunne gjort Vinmonopolet enda bedre, hevder lederen for ungdomspartiet, Ane Breivik.

Jussprofessor Hans Petter Graver ved UiO har liten tro på at Winefinder får utfordre Vinmonopolet og påpeker at Sverige er underlagt et annet regelverk enn Norge.

– Sverige er som medlem av EU underlagt EUs regler. Vin er ikke omfattet av EØS-avtalens regler om fritt varebytte, og EØS-avtalen gir således ingen rett til import av vin, sier han.