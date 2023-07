Klima- og miljødepartementet ønsker snarlig behandling av bjørnefelling i tingretten

NTB

Klimadepartementet ber Statens naturoppsyn stanse felling av binna og bjørnungene i Trøndelag og vil be tingretten om rask behandling av fellingstillatelsen.

– Vi forholder oss til rettens avgjørelse, og vi har gitt beskjed til Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn om at fellingsforsøket må stanses med umiddelbar virkning. Departementet vil nå ha samtaler med vår prosessfullmektige for å se nærmere på kjennelsens innhold, og staten vil be om at saken behandles i tingretten så raskt som mulig, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Kjersti Bjørnstad (Sp) til NTB.

I forrige uke besluttet departementet at bjørnene kunne felles. Dyreorganisasjonene Foreningen våre rovdyr og Noah gikk rettens vei for en midlertidig forføyning av vedtaket.