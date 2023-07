Naturvernforbundet: Vi trenger ikke mer energi

Behovet for å bygge ut mer elektrisk kraft er ikke så stort som det regjeringen mener, ifølge Naturvernforbundet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vi trenger ikke mer energi, men energien vi har, må brukes smartere, mener Naturvernforbundet. Innen 2050 kan Norge bli tilnærmet utslippsfritt, mener de.

Det er fullt mulig å oppnå uten å legge flere elver i rør eller å bygge ned sårbar natur med vindmøller, slår Naturvernforbundet fast.

Utspillet kommer etter at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sa til avisen Telen at dagens energiproduksjon kun er to tredeler av hva vi trenger innen 2040.

– Det er på sin plass å sette en fot i bakken før vi ødelegger mer natur. Vi kan ikke løse klimakrisen med å rasere store mengder av den naturen vi er helt avhengige av. Løsningen er ganske enkel: Vi må bruke mindre energi, vi må bruke strømmen smartere, og forbruket må ned, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

– Det er ikke på langt nær nødvendig å bygge ut så mye mer elektrisk kraft som Energikommisjonen foreslår, og som olje- og energiministeren ser for seg, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet mener det er en dårlig idé å forsyne olje- og gassinstallasjonene med kraft fra land.

– Elektrifisering av sokkelen vil kreve veldig mye strøm. Derfor er det et stort press for å bygge ut mer vindkraft på land på bekostning av naturen. Elektrifisering vil også kreve store naturinngrep på grunn av bygging av strømkabler ut til plattformene og nye kraftlinjer på land, sier Gulowsen.