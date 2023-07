Arbeidsledigheten er stabil på 3,4 prosent

Arbeidsledigheten i Norge lå på 3,4 prosent i juni. Ledigheten har stabil i over et år. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Tall fra SSB viser at arbeidsledigheten i landet ligger på 3,4 prosent for sjuende måned på rad. 70,2 prosent av den norske befolkning er i arbeid.

Arbeidsledigheten i Norge har holdt seg stabilt lav på litt over 3 prosent i over et år. Ledigheten blant unge mellom 15 og 24 år var også lav på 12 prosent for første kvartal i år.

I januar publiserte Oslo Met forskning som viser at mangel på arbeid har svært alvorlige konsekvenser for folks helse.

– Menn som har opplevd arbeidsledighet, har 80 til 90 prosent høyere risiko for å dø i løpet av de neste ti årene enn de som hadde jobb hele tiden. For kvinner er tilsvarende tall omtrent 40 prosent, heter det i rapporten.

På Arbeiderpartiets landsmøte i vår fortalte statsminister Jonas Gahr Støre at deres mål er å inkludere de 100.000 neste innbyggerne i jobb.

– Over flere år har vi i Norge hatt en viktig og stor samfunnsdebatt om utenforskapet: Alle som står utenfor arbeid, men som likevel kan jobbe. De siste par årene har det skjedd et stort positivt skifte. Over hundre tusen flere innbyggere har kommet i jobb. Nå skal vi videre, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding.