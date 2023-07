Politiet: Menn på 25 og 29 siktet for flytyveri etter styrt – er kjent av politiet fra før

De to mennene som stjal og styrtet et mikrofly i Lyngdal, er siktet for brukstyveri av fly. Ingen av mennene er avhørt. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Les mer Lukk

NTB

De to menn som stjal og styrtet et mikrofly i Lyngdal onsdag, er siktet for brukstyveri av et fly.