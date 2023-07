Mann til sykehus etter å ha blitt knivstukket i Sandefjord sentrum

NTB

En mann er knivstukket i Sandefjord og politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen. Fornærmede er kjørt til sykehus uten livstruende skader.

– Status nå er at vi fortsatt leter etter gjerningspersonen. Det er snakk om en person og det er ingen grunn til å tro at vedkommende er til fare for andre, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt til NTB.

Knivstikkingen fant sted i Sandefjord sentrum klokka 19.32, men politiet jobber fortsatt med å finne åstedet for hendelsen.

– Fornærmede er kjørt til Tønsberg sykehus, han er ikke livstruende skadd. Det er samtidig ikke gjort beslag av våpen etter hendelsen, opplyser Steinstø.

Det er også opprettet en tipstelefon i forbindelse med hendelsen. Politiet ber de som har tips om å ta kontakt. Steinstø opplyser i den forbindelse at de ikke har fått inn noen tips i saken.