En tredje person er pågrepet i drapssaken på Ørlandet

NTB

En tredje person er pågrepet i forbindelse med drapssaken på Ørlandet. Personen er siktet for salg eller medvirkning til salg av narkotika til drapssiktede.

– Vedkommende er en mann i 40-årene, opplyser politiadvokat Anette Strøm Røsholdt til Dagbladet.

Mannen skal avhøres i løpet av ettermiddagen onsdag. Han har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer, og politiet har heller ikke tatt stilling til om han skal framstilles for fengsling.

– Bakgrunnen for pågripelse er at vi har sett en tilknytning mellom mannen og den andre siktede i narkotikasaken, sier Røsholdt til avisen.

Det var 29. juni at 73-årige May Irene Eliassen ble funnet død i en bolig i Bjugn på Ørlandet. Politiet har opplyst at dødsårsaken antas å være forgiftning med et sterkt smertestillende preparat som ofte benyttes i medisinsk behandling.

Kvinnens 68 år gamle ektemannen ble pågrepet og siktet for drap tirsdag 4. juli. Mannen ble i forrige uke varetektsfengslet i fire nye uker. Ifølge kjennelsen fra Trøndelag tingrett må han sitte i fullstendig isolasjon i de to første ukene og er underlagt brev- og besøksforbud for hele perioden.

Fredag forrige uke ble også en mann i 30-årene pågrepet. Politiet mener vedkommende solgte giftstoff til mannen som er siktet for å ha tatt livet av kona si.