UD fraråder ikke reiser til områder i Europa som er utsatt for skogbrann

Utenriksdepartementet fraråder ikke nordmenn å reise til Sør-Italia tross vedvarende og høy risiko for skogbrann. Det er opp til hver enkelt å vurdere. Foto: Palermo Airport Press Office / AP

NTB

Tross vedvarende og høy risiko for skogbrann flere steder i Europa fraråder ikke Utenriksdepartementet nordmenn å reise.

Selv om skogbranner potensielt kan være svært farlige må nordmenn selv vurdere risikoen og planlegge for situasjoner som kan oppstå. Utenriksdepartementet (UD) oppfordrer reisende til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger, samt å være forberedt på at evakuering kan bli nødvendig på kort varsel.

– Til de som befinner seg i Palermo og kan observere en stor svart røyksky: Myndighetene i Palermo har kommet med en anbefaling om å ikke oppholde seg ute mer enn det som er strengt nødvendig, skriver UD på sine nettsider.

Dersom du planlegger reise til Sicilia nå, anbefaler UD å ta kontakt med din turoperatør og søk informasjon om området du skal reise til. Det er ikke utstedt andre reiseråd fra UD ut over dette.

Over 20.000 mennesker evakuert

Brannene som har oppstått i Sør-Europa den siste tiden har fått store konsekvenser. Brannene på den greske øya Rhodos hadde onsdag rast i nærmere ti dager. Over 20.000 mennesker ble evakuert i løpet av helgen. Hus, hoteller og restauranter har brent ned, og store utmarksområder svidd av. Hvor mange dyr som har dødd i brannene, har ingen oversikt over.

Også på den italienske øya Sicilia har skogbrannene herjet den siste tiden. Italiensk brannvesen melder at de har jobbet for å slukke nesten 1400 branner fra søndag til tirsdag – 650 av dem på Sicilia og 390 i Calabria sør på fastlandet.

Mulig å registrere reisen

For reisende er det mulig å registrere sin feriereise hos UD. På bakgrunn av at det er frivillig å registrere seg, vet ikke departementet eksakt hvor mange som befinner seg i de forskjellige ferielandene.

Inneværende uke er det flest som har registrert seg i Hellas etterfulgt av Spania og Italia. Henholdsvis omkring 4000, 1000 og 700 norske reisende har registrert turene sine til landene, opplyser UD til NTB.

– Vi får fortsatt noen henvendelser fra personer som er på Rhodos, og fra personer som er i Norge og som har planlagt reiser til Hellas. Etter gårsdagens presseoppslag om situasjonen på Sicilia i Italia fikk vi en del henvendelser fra reisende dit. For de øvrige landene i middelhavsregionen har vi kun fått enkelte henvendelser, informerer UD.

Må vurdere om man ønsker å reise

En viktig oppgave for UD overfor norske reisende til land som er rammet av skogbranner er å gi råd og veiledning slik at den reisende selv kan fatte best mulige beslutninger.

– Det er den enkelte som selv må vurdere sin egen sikkerhet og hvorvidt man ønsker å reise. Vi erfarer at mange norske reisende søker reiseinformasjon fra UD appen Reiseklar eller på regjeringen.no, opplyser departementet.

På regjeringens hjemmeside ligger det blant annet oppdatert reiseinformasjon for hvert enkelt land, samt spørsmål- og svarsider for de mest berørte områdene/landene. Så langt er det utarbeidet for Rhodos/Hellas og Sicilia/Italia, opplyser departementet videre.