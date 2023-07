Styrtet stjålet fly i Lyngdal: To menn til sykehus

NTB

De to mennene som styrtet med et mikrofly i Lyngdal, er pågrepet. Flyet viste seg å være stjålet. Mennene er innlagt på sykehus, men var bevisste etter ulykken.

Flyet ble stjålet fra Lista flystasjon en gang etter tirsdag ettermiddag, opplyser politiet.

– Flyeieren har vært i hangaren på Lista og der mangler det et fly. Vi har all grunn til å tro at flyet som er styrtet, er flyet som mangler. Så må vi gjøre undersøkelser i hangaren og av flyet, sier operasjonsleder Tom Einar Gausdal i Agder politidistrikt til NTB.

Fædrelandsvennen omtalte tyveriet først.

Mennene er besluttet pågrepet. De er begge innlagt på sykehus.

– Så må vi gjøre en vurdering opp mot skadeomfang om når de flyttes til politiets arrest. Vi har en patrulje der oppe, men vi prioriterer helse først, sier han.

Politiet har foreløpig ikke avhørt mennene.

– Vi skal ta en prat med dem når de er i stand til det. Det er en del tråder vi må nøste i, sier han.

Begge var bevisste etter ulykken. Gausdal vet ikke mer om skadeomfanget per nå.

Flyet styrtet i nærheten av Dalekniben i Lyngdal. Nødetatene ble først varslet om hendelsen av vitner og fikk deretter melding fra de to om bord.

Mennene var ved 15.30-tiden hentet ut av et redningshelikopter og ble fløyet til sykehuset i Kristiansand.

Ingen flere var om bord i flyet. Hendelsesforløpet er uavklart.