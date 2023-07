Major: 54 stridsvogner er ikke nok

NTB

Major Bjørnar M. Bjørningstad i Hæren mener regjeringens kjøp av 54 stridsvogner ikke dekker det operative behovet og ønsker mer myndighet for Forsvaret.

I februar ble det kjent at regjeringen kjøper 54 stridsvogner av typen Leopard 2 fra Tyskland. Kontrakten inneholdt en opsjon om å kjøpe 18 ekstra stridsvogner på et senere tidspunkt, med frist 30. juni.

Den opsjonen takket regjeringen nei til.

Major Bjørnar M. Bjørningstad ved Forsvarets våpenskole mener det operative behovet var på 84 stridsvogner – 28 per bataljon – og er skuffet over at regjeringen bare endte opp med 54.

– Når vi gjennomfører anskaffelser, må vi sørge for å dekke det operative behovet. Hvis ikke står hele anskaffelsen på spill, skriver han i en kronikk i Forsvarets forum onsdag.

Han etterlyser mer myndighet for Forsvaret i saker om materiellanskaffelser.

– Forsvaret må få større påvirkning på investeringer, og det må være større fleksibilitet i prosjektstyringen. For å gi raskere investeringsløp, større handlingsrom, unngå feilinvestering og for å realisere det operative behovet i materiellprosjekter.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) begrunnet avgjørelsen med å kjøpe 54 fremfor 72 stridsvogner, med større investeringer i luftvern og langtrekkende presisjonsild.