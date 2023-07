Jehovas vitner tapte ankesak – får ikke midlertidig vigselsrett

Jehovas vitner får ikke beholde vigselsretten midlertidig, etter at de mistet den i fjor. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Jehovas vitner får ikke beholde vigselsretten midlertidig, etter at de mistet den i fjor. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt.

Jehovas vitner mister statstilskudd for 2021, samt registreringen som trossamfunn. Jehovas vitner er ikke enig og har valgt å gå til søksmål mot staten. Rettssaken vil foregå i Oslo tingrett i januar neste år.

Fram til da ønsker trossamfunnet en midlertidig registrering, noe som blant annet innebærer at de kan foreta vigsler.

Oslo tingrett sa nei til dette, men Jehovas vitner anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett. De har avvist saken, skriver Vårt Land.

Trossamfunnet må også betale 16.000 kroner i sakskostnader til staten.

Fabian Fond, talsmann i Jehovas vitners informasjonsavdeling i Skandinavia, sier de er skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten. Han opplyser i en epost at de gjennomgår rettens resonnement for å vurdere sine juridiske muligheter.

Fond sier han fortsatt har troen på at de vil få tilbake vigselsretten i fremtiden.