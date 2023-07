Vaksine mot fugleinfluensa skal testes på nordmenn

Det pågår et stort fugleinfluensautbrudd i Vadsø kommune i Finnmark. I høst skal en vaksine mot fugleinfluensa testes på mennesker. Foto: Øyvind Zahl Arntzen / NTB

NTB

Frykten for at mennesker kan bli smittet av fugleinfluensa, gjør at forskerne jobber med vaksine. I september får forsøkspersoner i Oslo de første sprøytestikkene.