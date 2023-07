Mann siktet for drapsforsøk etter voldshendelse på Ullern i Oslo

– En kvinne er påført alvorlige skader, trolig med en skarp gjenstand, sier politiets innsatsleder Svend Bjelland. Les mer Lukk

NTB

En mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en kvinne ble utsatt for vold på Ullern i Oslo tirsdag, opplyser politiet til NTB.