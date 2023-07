NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 25. juli.

Norge mot Sveits i fotball-VM

Klokken 10 skal Norges fotballkvinner spille mot Sveits i VM. Dette er først kamp for de norske damene etter sjokktapet mot VM-vert New Zealand torsdag i forrige uke.

Molde i gang med CL-jakten

Molde møter HJK Helsingfors i dag klokken 18 i andre kvalifiseringsrunde til Champions League. Kampen spilles på Bolt stadion i den finske hovedstaden, og returen går på MFKs stadion onsdag neste uke.

Ekstraordinært møte i Tyrkias nasjonalforsamling

Tyrkias folkevalgte er innkalt til ekstraordinært møte i nasjonalforsamlingen i dag. Det er angivelig ikke for å ratifisere Sveriges Nato-søknad.

Arfan Bhatti i nytt rettsmøte

I dag utløper varetektsfengslingen for terrorsiktede Arfan Bhatti, og han skal derfor i et nytt rettsmøte i den pakistanske hovedstaden Islamabad. Bhatti er siktet for medvirkning til terror etter masseskytingen i Oslo 25. juni i fjor.

Vår Energi med kvartalsresultat

Olje- og gasselskapet Vår Energi legger i dag fram resultatrapport fra andre kvartal. Siden forrige rapport har selskapet varslet oppkjøp av et annet olje- og gasselskap, Neptune Energy.