Ryfylketunnelen åpen igjen etter ulykke

NTB

Ryfylketunnelen på riksvei 13 mellom Nord-Jæren og Ryfylke er åpen igjen etter at den ble stengt etter en ulykke natt til tirsdag.

Begge tunnelløpene ble stengt etter at to personbiler kolliderte i tunnelen natt til tirsdag. Sørvest politidistrikt meldte om ulykken klokken 4.40. Tre personer var involvert i ulykken, og alle var oppegående etter kollisjonen, opplyste politiet.

Klokken 5.45 meldte Vegtrafikksentralen på Twitter at vestgående løp var åpnet for trafikk igjen, og litt før klokken 7 ble det opplyst at også det andre løpet var åpnet.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.