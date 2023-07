St. Olavs-ansatte vil ikke jobbe med Helseplattformen – pasienter må flyttes

Helseplattformen fører til at St. Olavs hospital ikke klarer å ta unna kreftpasienter som trenger rask behandling. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Helseplattformen fører til at St. Olavs hospital ikke klarer å ta unna kreftpasienter som trenger rask behandling.

Sykehuset Levanger, som ikke har tatt i bruk Helseplattformen, må nå hjelpe St. Olavs hospital i Trondheim med pasientbehandling. En sentral årsak er at sykehuset ikke klarer å få tak i nok vikarer, skriver Aftenposten.

Vikarene ønsker ikke å jobbe med det skandalerammede datasystemet og tar heller jobber andre steder i landet, skriver avisen.

Helseplattformen ble tatt i bruk på St. Olavs hospital i november i fjor. Sykehuset skriver i styredokumenter at sykehusets aktivitet var 8 prosent lavere enn budsjettert i mai, noe som i hovedsak skyldes Helseplattformen. Tallene er usikre på grunn av mangelfulle styringsdata. Også dette skyldes problemer med Helseplattformen.

Det står også at arbeidsbelastningen for ansatte ved St. Olavs hospital har vært foruroligende høy etter innføringen av Helseplattformen. Antallet avvik er nå gradvis redusert, ifølge sykehusets ledelse.

Helseplattformen skulle etter planen gjøre det mulig for sykehus og kommuner å få et felles system for å dele pasientopplysninger. Systemet er foreløpig tatt i bruk i ti kommuner.