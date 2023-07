Fugleinfluensa påvist i Trøndelag

Det pågår et stort fugleinfluensautbrudd i Vadsø kommune i Finnmark. Mandag ble det bekreftet at døde fugler i Rørvik i Trøndelag også var smittet av samme sykdom. Foto: Øyvind Zahl Arntzen / NTB

Tester Mattilsynet har utført, bekrefter at måker som ble funnet døde i Rørvik i Trøndelag, var smittet av fugleinfluensa.

Måker av typen krykkje er funnet døde over hele Nord-Norge de siste ukene etter et stort utbrudd av dødelig fugleinfluensa. I forrige uke ble det også funnet flere døde fugler i sentrum av Rørvik i Nærøysund i Trøndelag. Mandag bekrefter Mattilsynet til Namdalsavisa at også disse fuglene var smittet av fugleinfluensa.

Irene Skei Mjømen er fungerende avdelingsleder i Mattilsynet i Namdalen. Hun sier til avisa at folk ikke behøver å være redd for at viruset skal smitte over til mennesker. Hun ber likevel folk om å være oppmerksomme og passe på at barn og dyr ikke kommer kontakt med de døde fuglene.

I Finnmark er det oppstått massedød blant smittede fugler, i all hovedsak blant den allerede utrydningstruede krykkja. I helgen ble Sivilforsvaret satt inn i Vadsø for å plukke opp døde fugler.