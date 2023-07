Person byttet kjønn for å komme inn på studie

NTB

En person sier hen byttet kjønn for å komme inn på et studie ved NTNU. Nå vil universitetet vurdere å ta grep.

Finansavisen skriver at de har snakket med en person som oppgir at hen skiftet juridisk kjønn. Det var for å få kjønnspoeng som ville gjøre det lettere å komme inn på prestisjestudiet Industriell økonomi og teknologiledelse.

Der får kvinner to ekstra kjønnspoeng.

Personen Finansavisen snakket med, sier at det var lett å skifte kjønn og sammenligner det med bytte mobilabonnement.

– Hva slags kjønn man velger å ha er en privatsak, som vi ikke har noe som helst med. Vi er opptatt av å gjennomføre og videreutvikle et studieprogram som er populært og som utdanner ledere, sier dekan Monica Rolfsen ved NTNUs fakultet for økonomi.

– Vi vil ta en ny vurdering etter studiestart, sier Rolfsen.