Mor og baby skadd i påkjørselen i Drøbak – ingen er lenger kritisk skadd

NTB

En mor og en baby ble skadd i påkjørselen i Drøbak søndag. Babyen var kritisk skadd, men betegnes nå som lettere skadd.

– Det er snakk om en baby som ble ansett som kritisk skadd. Babyen blir nå betegnet som lettere skadd. Jeg tror det så veldig ille ut, men at det har gått bedre enn fryktet. Det ser ut som at babyen slipper å få varige men, sier seksjonsleder i Øst politidistrikt, Bente Gerner, til VG.

Moren er alvorlig skadd og er den som er mest skadd av de åtte som ble skadd i påkjørselen, melder VG.

– Hun er utenfor livsfare, men har omfattende skader. Det ligger nå an til at babyen vil bli skrevet ut før moren, sier Gerner.

Føreren av personbilen, en mann i slutten av 80-årene, er foreløpig siktet etter veitrafikklovens paragraf 3 om uaktsom kjøring. Politiet har sagt at siktelsen kan bli utvidet.

Ifølge politiet er det tre hovedhypoteser: At ulykken skyldes uaktsom kjøring, at det er knyttet til helsesituasjonen, eller at det har vært en teknisk feil på bilen.