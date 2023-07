Samordna opptak: Medisinstudiet i Oslo vanskeligst å komme inn på – 70,2 i poenggrense

For å komme inn på medisinstudiet i Oslo må man nå ha over 70 i det ordinære opptaket. Studiet er fortsatt det vanskeligste å komme inn på i Norge. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

For første gang er poenggrensen på medisinstudiet i Oslo over 70 for det ordinære opptaket. Studiet er fortsatt det vanskeligste å komme inn på i Norge.