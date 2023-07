Sofie Marhaug har full tillit til Martinussen

Sofie Marhaug i Rødt mener at Marie Sneve Martinussen er en god partileder for partiet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug er ikke bekymret for partiets framtid etter at Bjørnar Moxnes gikk av som leder.

– En av Bjørnar Moxnes’ mange gode egenskaper er at han er en lagspiller og partibygger. Det ser vi nå. Rødt er heldig som har en så dyktig leder i Marie Sneve Martinussen til å lose oss gjennom valgkampen og forbi. Jeg er ikke det minste bekymret og har full tillit til Martinussen, skriver Marhaug på Twitter.

Mandag ble det kjent at Moxnes trekker seg partileder etter at han tok et par solbriller på Gardermoen i juni. Marie Sneve Martinussen tar over som partileder fram til et ekstraordinært landsmøte i 2024.