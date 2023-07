NTB

Dette er blant de viktigste hendelsene i dag, mandag 24. juli.

Nasjonale opptakstall for universitetet og høyskoler

Samordna opptak kommer med opptakstallene for landets universiteter og høyskoler. Dette inkluderer tall fordelt på prioritet, alder, kjønn, utdanningsområder og typer, læresteder og regioner.

Israels nasjonalforsamling stemmer over omstridt rettsreform

Den israelske nasjonalforsamlingen holder etter planen andre og tredje avstemning over regjeringens omstridte rettsreform, som ifølge kritikerne vil svekke demokratiet og bringe landet i autoritær retning. Regjeringens rettsreform har møtt enorme protester både innenriks og utenriks.

Greta Thunberg i retten

Klimaaktivisten Greta Thunberg må møte i retten, tiltalt for å ha nektet å etterkomme politiets ordre under en klimaaksjon i oljehavnen i Malmö. Under aksjonen 19. juni blokkerte Thunberg og andre aktivister tankbiler for å hindre dem i å kjøre ut av havnen.

Viking tar imot Aalesund

I denne rundens mandagskamp i Eliteserien får Viking besøk av Aalesund. Sistnevnte innehar sisteplass på tabellen, men kan komme à jour med Sandefjord om de tar alle tre poengene. Viking kan på sin side overta tredjeplassen fra Molde dersom de vinner. Stavanger-laget har i tillegg en hengekamp.