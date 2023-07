Flere evakuert etter brann i lagerbygg på Vigra

NTB

Flere personer er evakuert etter at det natt til mandag å brenne i to lagerbygg på Roald på Vigra. Det er ikke meldt om skadde personer.

Politiet i Møre og Romsdal meldte om brannen på Twitter klokken 4.20.

Politiet meldte først at det brant i et spisested på Roald, men opplyste senere at det dreier seg om to lagerbygg. Ved 5.30-tiden brant det fortsatt i bygningene.

Ifølge politiet er det mye røyk i området, og de nærmeste beboerne er evakuert fra stedet.

Operasjonsleder Tor André Gram Franck i Møre og Romsdal politidistrikt sier til Sunnmørsposten at det er acetylenflasker i bygningene som brenner, og at de derfor har evakuert folk som bor i et område 300 meter fra brannstedet.

– Jeg har ikke oversikt over hvor mange som er evakuert, men det er 46 adresser i området. Det er ikke meldt om skadde personer. Vi har ikke grunn til å tro at det er folk i bygningene som brenner. sier Franck.

Kommunen bistår i forbindelse med å ta vare på de evakuerte.

110-sentralen i Møre og Romsdal opplyser at de har jobbet med slukking fra land og sjø. De har blant annet fått bistand fra en brannbil fra flyplassen på øya.