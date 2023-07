Én person kritisk skadd etter ulykken i Drøbak

Én personer er kritisk skadd, mens tre personer er alvorlig skadd, etter at en bil traff flere personer i Drøbak.

NTB

Én person er kritisk skadd, mens tre personer er alvorlig skadd, etter at en bil traff flere personer i Drøbak. Politiet betegner hendelsen som en ulykke.

– Politiet betegner dette som en trafikkulykke, og har ikke mistanke om at det er noe annet enn en ulykke, sier innsatsleder Gjermund Westberg Hagen til NTB.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 16.51.

Meldingen gikk ut på at en bil hadde kjørt inn i en folkemasse i Drøbak sentrum.

– Vi har totalt åtte pasienter, hvor én av dem er kritisk skadd, sier han.

Seks av de skadde ble fraktet til sykehus. Av disse er et barn og fem voksne mellom 30 og 60 år, opplyser politiet. De opplyser samtidig at den mistenkte bilføreren er en eldre mann.

Kontroll på fører

Politiet har kontroll på føreren av bilen. Westberg Hagen forteller at de har snakket kort med ham, og at han er lettere sjokkert etter hendelsen.

– Vi har ikke mistanke om at dette er gjort med forsett, sier innsatslederen.

Rus er det heller ikke mistanke om, sier han. Politiet utelukker ikke personfeil. Føreren vil bli avhørt formelt på et senere tidspunkt, sier Westberg Hagen.

– Nå skal politiet gjøre undersøkelser på stedet. Vi må finne ut av hva som har skjedd, gjennom å samle sammen ting og snakke med vitner, sier han.

Står klare

Innsatslederen forteller at det er en del skader på stedet, og at politiet per nå ikke har oversikt.

– Jeg har ikke oversikt over hvor mange vi har snakket med, men det er ingen tvil om at mange har sett hendelsen, siden den har skjedd i Drøbak sentrum på det tidspunktet den har skjedd, sier han.

Ordfører Hans Kristian Raanaas (Sp) i Frogn kommune sier at de som kommune står klare til å bidra om det ville bli nødvendig.

– Vi har vært i dialog med nødetatene og står klare til å bidra med våre team om det blir nødvendig. Foreløpig vet vi for lite. Dette er et ulykkessted hvor det er pågående arbeid, så nå er det viktig å gi blålysetatene rom til å jobbe, sier Raanaas til NTB.

Ordføreren sier videre at ulykken er fryktelig tragisk for alle som er involverte.

Meldte først om to kritisk skadd

Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) skriver på Twitter at de bidrar med et redningshelikopter i forbindelse med hendelsen.

Politiet meldte først at to personer var kritisk skadd og fire personer alvorlig skadd. Klokken 18 endret politiet dette til at én person er kritisk skadd. Samtidig er tre personer alvorlig skadd, mens tre personer har lettere skader, skrev de på Twitter.

Vaktleder Espen Stabell ved Øst 110-sentralen sa til NTB at det var en personbil som hadde truffet flere personer.