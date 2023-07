Kirkenes lufthavn evakuert etter funn av mulige eksplosiver

NTB

Kirkenes Lufthavn er evakuert etter funn av mulige eksplosiver i en innsjekket bagasje. Bombegruppa har inspisert bagasjen, og den fjernes nå fra flyplassen.

Det opplyser Finnmark politidistrikt på Twitter.

– Politiet har inspisert bagasjen og i samråd med bombegruppa vil den bli tatt bort fra flyplassen, tvitrer de.

Kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Helene W. Jensen, sier til TV 2 at de er kjent med situasjonen og at det er iverksatt evakuering på flyplassen.

– Jeg har ikke nøyaktig antall, men jeg ser at det skulle ha gått et fly til Oslo klokken 10.50, så jeg regner med at alle de passasjerene blir evakuert, sier Jensen.

– Det vil naturlig nok bli forsinkelser på det flyet, legger hun til.

Politiet varslet om hendelsen klokka 10.17 søndag formiddag.