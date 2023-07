Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 23. juli.

Minst én drept i angrep mot Odesa

Luftforsvarssystemene i den ukrainske havnebyen Odesa er iverksatt mot et russisk luftangrep, melder regionens guvernør. Minst én person er drept.

– Dessverre er én sivilperson drept som følge av det russiske angrepet mot Odesa, skriver guvernør i Odesa-regionen, Oleh Kiper, i en oppdatering på Telegram. I tillegg er minst 18 personer såret, inkludert fire barn, melder myndighetene.

Israels statsminister får satt inn pacemaker

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er på sykehus og skal få satt inn en pacemaker i løpet av natt til søndag.

– For en uke siden ble jeg utstyrt med en hjertemonitor. Den monitoren piper i kveld og sa at jeg må ha en pacemaker, og at jeg må få den satt inn allerede i kveld, sier Netanyahu selv i en video publisert av kontoret hans.

Apollo kansellerer planlagte reiser til Rhodos søndag

På grunn av skogbrannene som herjer på den greske øya Rhodos, har reiseselskapet Apollo kansellert planlagte reiser søndag.

Dette gjelder avreiser fra Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, og påvirker rundt 200 personer, opplyste selskapets kommunikasjonssjef, Beatriz Rivera, til VG.

Fjellklatrer Kristin Harila besteg Broad Peak

Den norske fjellklatreren Kristin Harila har besteget Broad Peak i Pakistan, verdens tolvte høyeste fjell.

Harlia fortsetter jakten på å bestige verdens 14 høyeste fjell på tre måneder. Rundt klokken 4.30 lokal tid nådde hun den trettende toppen, som ligger 8051 meter over havet.

Caroline Graham Hansen trente ikke med VM-laget

Caroline Graham Hansen var ikke med på trening med VM-troppen søndag, dagen etter å ha blitt isolert på rommet med sår hals.

De norske tar ingen sjanser med Barcelona-stjernen etter at hun følte seg sår i halsen to dager etter kampen mot New Zealand, og hun var ikke med da laget søndag gjennomførte sin første fotballtrening etter tapet i åpningskampen.