Sandra Borch taus om nestledervervet i Sp

Sandra Borch sier hun er sjokkert over at hun umiddelbart ble foreslått som ny nestleder i Sp. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Sandra Borch vil ikke si om det er aktuelt å ta over som nestleder i Sp etter Ola Borten Moe, men er overrasket over at hun umiddelbart ble foreslått.

Borten Moe kunngjorde fredag at han går av som statsråd og nestleder i Senterpartiet etter brudd på habilitetsreglene. Flere fylkeslag ønsker at Borch skal ta over som nestleder.

– Det var et sjokk at mitt navn dukker opp så fort, sier Borch til Nordlys.

På spørsmål om det er aktuelt å ta over nestlederjobben, svarer hun følgende:

– Jeg er hele tida klar til å gjøre en best mulig jobb for partiet, uavhengig av rolle. Nå er det tidlig i prosessen, og det er viktig at den prosessen blir grundig. Det handler om framtida til partiet. Vi har landsmøte om halvannet år, og jeg håper vi får et sentralstyre som er godt representert fra alle deler av landet.

Hun sier det er trist å miste Borten Moe, og at han er en dyktig politiker.

– Men jeg forstår valget hans med å trekke seg, sier hun.