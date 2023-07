Carlsen tapte for Nakamura i VM i bullet-sjakk

NTB

Magnus Carlsen måtte gi tapt for Hikaru Nakamura i storfinalen i bullet-sjakk-VM.

Carlsen tok seg til storfinalen gjennom taperturneringen etter et nederlag tidligere i mesterskapet.

Han møtte den regjerende mesteren Nakamura i den store finalen. Nordmannen kom under med fem poeng underveis, men kjempet seg tilbake. Amerikaneren ble likevel for sterk til slutt og kunne ta sin fjerde VM-tittel i bulletsjakk.

Bulletsjakk er enda raskere enn lynsjakk.

Carlsen startet dagen i taperturneringen etter at å ha tapt semifinalen for ynglingen Alireza Firouzja. Han slo så tilbake med seier over Daniel Naroditsky. Nordmannen fikk også sin revansje over Firouzja, men i den store finalen ble det tap for Nakamura.