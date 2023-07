Mann i 40-årene varetektsfengslet for incest

NTB

En mann i 40-årene er pågrepet og siktet for incest. Mannen ble pågrepet fredag og er varetektsfengslet i to uker, ifølge politiet i Innlandet.

– Det er opprettet sak med en mindreårig fornærmet, sier politiadvokat Hildegunn Tronsli i Innlandet politidistrikt til NRK.

Tronsli sier at mannen er varetektsfengslet på grunn av fare for å forspille bevis. Den siktedes forsvarer sier at han samarbeider med politiet.

– Han har gitt en forklaring til politiet og samtykket til varetektsfengslingen, sier advokat Marielle Nyengen Fjellstad.