Mann pågrepet etter to voldshendelser i Stavanger

NTB

En mann ble pågrepet og satt i arrest i Stavanger, mistenkt for å stå bak to voldshendelser.

Politiet fikk melding om hendelsene klokken 2.20 natt til lørdag. Mannen ble pågrepet klokken 05.32.

– Det ble gitt beslutning om pågripelse av mannen og han ble pågrepet uten dramatikk på bopel, skriver politiet videre.

Operasjonsleder i Sørvest politidistrikt, Helene Strand, forteller at det er vitneobservasjoner og vitneforklaringer som gjør at de mistenker mannen for å stå bak begge hendelsene.

En av de fornærmede ble kjørt i ambulanse til sykehuset. Det er uvisst om den andre oppsøkte legevakten selv, skriver politiet i en oppdatering.

– Den ene blir regnet som mer alvorlig enn den andre, den ene hendelsen betegnes som kroppsskade mens den andre som kroppskrenkelse, sier Strand.