Elden tar kronprinsfamilien og Stavernfestivalen i forsvar

Den profilerte advokaten sier ingen regler ble brutt da kronprinsbarna, begge under 20 år, fikk adgang til et område på Stavernfestivalen med streng 20 årsgrense på grunn av «sikkerhetsmessige årsaker».

Presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen reagerte sterkt på nyheten om at prinsesse Ingrid Alexandra (19) og prins Sverre Magnus (17) hadde fått spesialbehandling da de var på Stavernfestivalen.

Etter å ha først blitt nektet inngang til festivalens premiumområdet fordi de begge var under 20 år, fikk de av «sikkerhetsmessige årsaker» til slutt slippe inn på området sammen med foreldrene kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

Årsaken til den strenge aldersgrensen er at det inne på området serves sprit, noe man som kjent må være over 20 år for å konsumere i Norge.

Bodahl-Johansen kalte forskjellsbehandlingen for «ganske uakseptabelt» og mente den gjorde kongefamilien en bjørnetjeneste.

Men ifølge advokat John Christian Elden ble ingen regler brutt da kronprinsbarna fikk adgang til premiumområdet:

– Reglene gjelder alkoholservering, ikke adgang. Vi skal være glade for at vi har fleksibilitet og sikkerhet på en gang, sier han til Dagbladet.

– Kongen er vel den eneste som står i grunnloven at ikke er lik oss andre, og bra er det. Men alder som kriterium for adgang er ikke noe som er pålagt. Det er kun et tiltak for å gjøre det lettere for de i kassa å holde kontroll på at ikke personer under 18 og 20 år drikker alkohol der, forklarer han.