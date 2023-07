Forsvareren til den siktede i Lier-drapet trekker seg – har representert avdøde flere ganger

En mann er siktet for drap etter at en person ble funnet død i Lier 13. juli. Nå har mannens forsvarer trukket seg fra saken. Foto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

Forsvareren til mannen som er siktet for drap i Lier trekker seg fra saken.

Advokat Espen Wangberg har trukket seg som forsvarer for mannen som er siktet for drap i Lier. Grunnen er at Wangberg tidligere har forsvart den avdøde i saken, skriver Drammens Tidende.

Wangberg har tre ganger på tre og et halvt år forsvart den avdøde. Han har også forsvart tre av hans nære familiemedlemmer.

Fredag kveld sier Wangberg til avisen at han ikke mener det er en interessekonflikt i saken.

– Men for siktedes behov for fokus på saken og ikke meg som person – og av hensyn til pårørende – føler jeg det ryddigste er å trekke meg, sier han.

Det var 13. juli at den siktede mannen varslet politiet om at en 29-åring var død i en bolig i Lier. Han ble pågrepet etter varslingen og siktet for forsettlig drap.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.